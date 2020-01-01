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شاهد .. فيديو مرتضى منصور الجديد اليوم كامل

الأحد 13 ديسمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. فيديو مرتضى منصور الجديد اليوم كامل



القاهرة / سما

تصدر فيديو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تحقيق فريق الزمالك الانتصار الأول له في الدوري المصري على حساب المقاولون العرب.

وأثار مرتضى منصور ضجة واسعة بعد أن حذف الفيديو بعد عدة دقائق من نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، إذ هاجم خلاله أحمد حسام ميدو الإعلامي ونجم الزمالك السابق، واعدًا بإصدار بيان جديد خلال ساعات.

وقال مرتضى منصور في الفيديو الأخير إنه لن يرد على ميدو، موضحا أن ابنه أمير مدير الكرة السابق بالزمالك لا يذهب إلى "خرابات أوروبا" ولم يهرب من النادي كما فعل هو، وأنه سوف يواجهه قريبا. وفق حديثه.

وفي سياق آخر، أضاف: مبروك لأولاد مرتضى منصور واللاعبين الذين أثبتوا أنهم رجال، أنا أجلت البيان الذي أرد فيه على الكاذبين باللجنة المؤقتة، مهاجما عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد بفريق نادي الزمالك.

وحسب مرتضى منصور، فإن اللاعبين طردوا عبد الحليم علي من غرفة الملابس عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بالكأس، لأنه شتمهم، متسائلا : "هو انت المدير الفني وجبت اللاعبين؟ لازم نشكر أمير ومجلس إدارتي".

وتابع: أمير تعاقد مع كل اللاعبين وأعاد المعارين، وأنتم لم تتعاقدوا مع أحد، لكن أنا سعيد بالجماهير التي طلبت منكم الرحيل بعد أن أحبطوهم في النهائي الأفريقي، مباركا إلى الجماهير والجهاز الفني بقيادة باتشيكو.

ووصف مرتضى منصور، أحمد حسام ميدو بأنه "عيل عبيط وذهب إلى خرابات أوروبا، مش راح أرد عليك وسوف أقابلك قريب، والله يسامحك" وفقا له، متهما اللجنة المؤقتة في الزمالك بأنها كما فيلم أرض النفاق.

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