حماس توجه رسالة الى حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية

غزة /سما/

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل رضوان، إنه في ذكرى انطلاقة الحركة الـ 33، "نوجه التحية لشعبنا المجاهد الذي احتضن حماس والمقاومة، ونوجه التحية لأرواح الشهداء وللأسرى وذويهم ونؤكد أن قضيتهم تقف على سلم أولويات الحركة".



وأكد في تصريحات له، عبر قناة (الأقصى)، على تمسك الحركة بالثوابت الفلسطينية، بفلسطين من بحرها إلى نهرها والقدس العاصمة وحق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية، ونؤكد على تمسكنا بخيار المقاومة.



ودعا رضوان حركة فتح إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا بالعودة لمربع الحوار الوطني والشراكة وتحقيق المصالحة، ونبذ التنسيق الأمني وتطبيق ما اتفق عليه الكل الوطني وانهاء إتفاق أوسلو.



وأكد القيادي في حماس، على ضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية على أساس الثوابت والمواجهة الشاملة مع الاحتلال بكل أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.



وأكد رضوان على إدانة الحركة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال لأنه يمثل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني ويجرئ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا، وندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى ضرورة نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ومقاطعة الاحتلال ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.



وتابع: نقول لأبناء شعبنا: ستظل راية المقاومة عالية خفاقة على أرض فلسطين حتى يندحر الاحتلال، وسنواجه صفقة القرن وضم الأراضي والهرولة والتطبيع مع الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة.



وقال القيادي في حماس: إن الحركة أصبحت رقما صعبا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، لأنها انطلقت من بين أبناء الشعب الفلسطيني، تلمست همومهم والتصقت بأبناء شعبها.