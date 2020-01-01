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شاهد .. هدف عمار حمدي العالمي في مباراة الاتحاد وبيراميدز

السبت 12 ديسمبر 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. هدف عمار حمدي العالمي في مباراة الاتحاد وبيراميدز



القاهرة / سما

تصدر هدف عمار حمدي العالمي خلال مباراة فريقه الاتحاد السكندري ضد بيراميدز اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 على ملعب الكلية الحربية، وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل عمار حمدي هدفا على الطريقة البرازيلية حيث راوغ عددًا من مدافعي ولاعبي خصمه بيراميدز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة على يسار الحارس شريف إكرامي.

وحاول إكرامي التصدي لتسديدة عمار حمدي القوية، لكنها لامست أطراف أصابعه ودخلت المرمى، معلنا عن أول أهداف الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

يذكر أن عمار حمدي هو لاعب النادي الأهلي بطل الدوري الأخير، علما أنه معار للاتحاد لمدة موسمين وهو يبلغ من العمر 22 سنة حاليا وسيعود إلى القلعة الحمراء بعد عامين.

وأحرز الاتحاد هدفين في الشوط الأول لكن حكم اللقاء ألغاهما بداعي وجود التسلل، فيما تمكن بيراميدز من التقدم برأسية رائعة عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

ولم يمهل عمار حمدي فريق بيراميدز سوى عشرة دقائق حتى اخترق الدفاعات بكل سهولة وسجل هدف تعديل النتيجة بالدقيقة الرابعة والأربعين، علما أن الشوط الثاني ما زال جاريا.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الانتصار في أول ظهور له بالدوري الممتاز، وكذلك الحال بالنسبة لفريق بيراميدز الذي دفع بكل لاعبيه الجدد على رأسهم رمضان صبحي ومحمود وادي.

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