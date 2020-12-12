سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

أنقرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، يوم السبت 12 ديسمبر 2020، عن وفاة الصحفي عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة القطرية في تركيا؛ بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر الإعلامية وفاة عمر خشرم مراسل الجزيرة بتركيا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات التركية وفارق الحياة اليوم.

ونعى العديد من الإعلاميين زميلهم الراحل عمر خشرم الذي واجه مسيرة مهنية طويلة وصعبة، إذ كان قد أصيب أثناء وجوده بمحافظة حلب السورية في شهر يوليو الماضي.

وقال زميله المذيع هيثم أبو صالح : "تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة الزميل عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. رحم الله عمر المراسل المجتهد والإنسان، خالص العزاء لعائلته ولكل محبيه".

بدوره، كتب جلال شهدا: كورونا اللعينة، تخطف زميلنا عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في العاصمة التركية أنقره. الاعمار بيد الله... تعازينا لأسرته الصغيرة وجميع محبيه.

رحم الله الصديق #عمر_خشرم مراسل الجزيرة في تركيا كانت هذه آخر تغريداته قبل وفاته بعد إصابته ب #كورونا . نجا من الموت وهو يغطي تحرير حلب من نظام الأسد، وظلت شظايا القذيفة في جسده سنين وربما صحبته إلى قبره شاهدا على عمله الصالح، ربنا يعين أسرته وأحبابه، ويلهمهم الصبر وحسن العزاء https://t.co/fqCCLtgWh8 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 12, 2020

وشارك عمر خشرم على حسابه عبر تويتر، قبل نحو 20 ساعة من وفاته، مقطع فيديو قديم يظهر لحظة هتاف مشجعي فريق الرجاء البيضاوي المغربي لصالح فلسطين.

من جهته، قال الإعلامي محمد نصر على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الصديق والزميل صاحب الوجه البشوش عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا بفيروس كورونا.

من جانبه، قال الكاتب عمر أبو هلالة: رحم الله الصديق عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا. نجا من الموت وهو يغطي تحرير حلب من نظام الأسد، وظلت شظايا القذيفة في جسده سنين وربما صحبته إلى قبره شاهدا على عمله الصالح، ربنا يعين أسرته وأحبابه، ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.