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موعد عرض برنامج مدحت شلبي الجديد "مساء ON TIME" على قناة أون تايم سبورت

السبت 12 ديسمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض برنامج مدحت شلبي الجديد "مساء ON TIME" على قناة أون تايم سبورت



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد عرض برنامج برنامج مساء أون تايم الجديد بقيادة جنرال الإعلام الرياضي في مصر الكابتن مدحت شلبي، على قناة (ON TIME SPORTS 2).

وقالت المصادر إن موعد عرض برنامج مدحت شلبي الجديد يكون الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، 12:00 وفق وقت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء حتى الخميس من كل أسبوع.

من جانبها، نشرت أون تايم سبورت على تويتر، البرومو الترويجي الأول لبرنامج مدحت شلبي الذي يعرض على شاشتها هذا الأسبوع، واصفة إياه بأنه جنرال التحليل ومحبوب الجماهير.

وأضافت القناة: لأنه حظي بكأس حب الجماهير، الكأس الأعظم، لأنه يعرف القصة وتاريخها، فهو ملك التحليل تلاحقه الأضواء، يتابع المشهد ويكشف كواليسه ليأتينا بنجوم الكرة أمام الكاميرات.

وتابعت أون تايم إن مدحت شلبي يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية والنجوم في كامل أناقته (..) الجنرال بصوت وصورة ماركة مسجلة في مساء أون تايم قريبا.

وغاب مدحت شلبي الفترة المنصرمة، عن الشاشة بشكل مفاجئ؛ وذلك عقب تنقله بين عدد من القنوات المؤقتة وخوضه تجارب سريعة فيها، لا سيما عمله بقناة نادي بيراميدز.

وعمل مدحت شلبي في قناة أون تايم سبورت لفترة قصيرة لكنه توقف لاحقا؛ بسبب خلافه مع زميله الإعلامي أحمد شوبير الذي تصالح معه قبل نحو شهرين على الهواء مباشرة.

وعمل مدحت شلبي عقب إغلاق قناة بيراميدز ومصالحته مع شوبير، في التعليق على مباريات الفرق المصرية بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر أون تايم سبورت البث الأرضي.

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مدحت شلبي

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