موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ولقاء البنك الأهلي ضد وادي دجلة

القاهرة / سما

أعلن اتحاد كرة القدم، عن موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، خصوصا مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، البنك الأهلي ضد وادي دجلة في الأسبوع الأول.

وقال الاتحاد المصري إن موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري اليوم الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السادسة وفق وقت مكة المكرمة والدوحة، السابعة في أبو ظبي ومسقط.

وأضاف أن موعد مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة بالجولة الأولى، الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين ولبنان والسودان، 03:30 لدى قطر والسعودية والبحرين.

ويقود مباراة بيراميدز وضيفه الاتحاد، الحكم محمد الصباحي ومساعديه من استاد الدفاع الجوي، في حين يدير حكم الساحة سعيد حمزة ماتش وادي دجلة ضد البنك الأهلي باستاد كلية الشرطة.

وتنقل مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت الثانية (ON Time Sports 2 HD) بصوت المعلق بلال علام، فيما يعلق على لقاء وادي دجلة والبنك الأهلي محمد الغياتي.

وتترقب جماهير الكرة المصرية، الظهور الأول لجميع أندية الدرجة الممتازة، لا سيما بعد العروض القوية التي قُدمت أمس بافتتاح المسابقة، خاصة فريق سيراميكا كليوباترا الذي أبهر وأمتع الجميع.

وحقق أسوان وسيراميكا كليوباترا الانتصارات الأولى لهما في الدوري المصري، ويلعب الزمالك لقاءه الافتتاحي اليوم، بينما يخوض الأهلي بطل النسخة الأخيرة مباراته ضد مصر المقاصة غدا.