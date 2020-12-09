شاهد : حقيقة خبر وفاة فيفي عبده

القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، يوم الجمعة، عن حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، حول وفاة الفنانة فيفي عبده عن عمر ناهز 62 عاما.

وأكدت المصادر الفنية في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله بشأن وفاة فيفي عبده "ليس دقيقا"، لافتة إلى أن الحالة الصحية للفنانة كانت سيئة لكنها تحسنت قبل ساعات.

وكان النشطاء قد أطلقوا اليوم العديد من التكهنات والشائعات الخطيرة حول تطورات الحالة الصحية للممثلة فيفي عبده، وتداولوا صورًا لها بحالة صعبة على سرير المرض.

ومع تزايد الأحاديث حول مرض فيفي عبده الذي شغل الوسط الفني والمتابعين، اضطرت النجمة والممثلة البارزة، لنشر مقطع فيديو تتحدث فيه على حسابها بموقع تويتر.

مساء الفل من مصر أم الدنيا بشكرك على حبك لي وأنا بحبك اوي pic.twitter.com/4m1k4I0sPc — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) December 9, 2020

وطمأنت الراقصة المصرية المعتزلة، محبيها ومتابعيها، موضحة أنها لا تعاني من أي مرض لكنها تطلب منهم تكثيف الدعاء لها، وكانت لا تستطيع المشي والحركة الأيام المنصرمة.

وأفادت بأنها ما زالت تتلقى العلاج حتى تعود إلى وضعها الطبيعي، إذ وجهت الشكر إلى الذين يدعون لها بالشفاء من مرضها، داعية الجميع إلى عدم بث ونشر الشائعات بحقها.

كما شاركت فيفي عبده مع متابعيها على المنصات الاجتماعية المختلفة، مقطع فيديو من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فرنسا، معلقة (تحيا مصر، ربنا يحميك).