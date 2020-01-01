"الثوري" يدعو أهالي الخليل للوقوف صفاً واحداً لوأد الفتنة

الخليل / سما /

قال المجلس الثوري لحركة "فتح" إن التهديد والتهجم الذي يتعرض له عضو الثوري الصحافي محمد اللحام من قبل بعض الجهات "المشبوهة" هو تهديد لحركة فتح برمتها و"سنرد عليه بقوة".

وأضاف المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صادر عنه: أن الحركة لا تقبل ما وصفه بـ"الممارسات المارقة" وتدعو جهات الاختصاص للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بكادرنا وهيبة مشروعنا الوطني.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقيادته وباء الاحتلال والاستيطان من جهة و جائحة كورونا من جهة اخرى، ومع اتساع رقعة تفشي هذا الفايروس الفتّاك، فقد وجدت الحكومة لزاماً عليها اتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهته ، وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لرصّ الصفوف وتعزيز وحدتنا تطل علينا في خليل الرحمن فئة ضالة سعت لحرف الحراك المطالب بإعادة النظر ببعض الاجراءات الى تحريض وصدام على الأجهزة الأمنية وهي جهات معروفة بانها لطالما تماهت مع الاحتلال وتحدت الحكومة وإجراءاتها لخلق الفتنة وتهديد السلم الأهلي حيث كان اخرها التهجم على الأخ الصحفي الحرّ محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح مؤكدين في هذا البيان بان تهديده بالتعرض له هو تهديد لحركة فتح برمتها سنرد عليه بقوة".

وتابع: ندعو جماهير شعبنا الآبي في الخليل- بلد الشهداء والبطولة - للوقوف صفاً واحداً لوأد الفتنة في مهدها وستبقى حركة فتح بكل أطرها معبرةً عن نبض الشعب وهمومه ومطالبه المشروعة ضمن الاحتكام للقانون.

واضاف: "اننا ندعو لوحدة الصف في ارجاء الوطن كافة ونحي طواقم وزارة الصحة واجهزتنا الأمنية واقاليم حركتنا في وقفتهم اليومية في مواجهة مخاطر تفشي فايروس كورونا الخطير والأنتصار لسلامة الوطن والمواطن، وندعو جماهير شعبنا للتقيد بالتعليمات والإرشادات الحكومية لمواجهة الجائحة وتوجيه بوصلة العمل الوطني دوماً نحو الاحتلال وأعوانه" .

وختم البيان بالقول: ستبقى حركة فتح تتابع عن كثب ما يجري في الخليل و محافظات الوطن كافة و تتابع نضالها في كل المواقع مع شعبها لتحقيق اهدافنا بإنهاء الأحتلال و إنجاز الأستقلال الوطني في دولتنا المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.