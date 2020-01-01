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كلمات أغنية طارق الشيخ القاضية ممكن مع أبلة فاهيتا .. شاهد كاملة

الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمات أغنية طارق الشيخ القاضية ممكن مع أبلة فاهيتا .. شاهد كاملة



القاهرة / سما

تصدرت أغنية طارق الشيخ "القاضية ممكن" خلال استضافته في حلقة مع أبلة فاهيتا على قناة أون (ON) وسائل التواصل الاجتماعي؛ احتفاءً بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2020.

وأثارت أغنية القاضية ممكن للمطرب طارق الشيخ ردود فعل غاضبة لدى الجماهير والإعلاميين المساندين لنادي الزمالك؛ "كونها تعزز التعصب"، فيما احتفى مشجعو الأهلي بها على مواقع التواصل.

ورغم قيام القناة التي تعرض برنامج أبلة فاهيتا بحذف أغنية على اليوتيوب واعتذار الفنان طارق الشيخ للجماهير، إلا أن الإعلامي الزملكاوي هيثم فاروق طالب بمحاسبة المطرب المصري والبرنامج.

وتوقع مراقبون أن لا يتم معاقبة طارق الشيخ على أغنية القاضية ممكن، علما أنه أحد مشجعي نادي الزمالك، وقد كان سبقه نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر بأغنية مشابهة مع أبلة فاهيتا العام الماضي.

كلمات أغنية طارق الشيخ القاضية ممكن:

(في 85 قفشة إزاي متساب على الطاير وباليمين وعشنا ليلة عزاب عزاب عزاب، فين طارق حامد فين ساسي، أنا قلت الكأس دا خلاص كاسي، فين بن شرقي فين ساسي قلت الكاس خلاص كاسي..)

(قلنا نلعب وقت إضافي وقفشة كان غدار قاسي، انبسطنا أوي في قول شيكا، قول عالمي قول مزيكا، الفرقة مش زي كل يوم، قفشة قول زي تريكة تريكة، قلنا الكأس مصري بتاعنا هينسينا أوجاعنا، آآه..)

ويضيف طارق الشيخ في ختام الأغنية الجديدة (خلاص متعودين واخدين على العذاب سنظل أوفياء عايشين أيام هباب، هباب، هباب) ثم يكرر هذه الجملة عدة مرات مع مقاطع مصورة للقاء حتى النهاية.

 

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