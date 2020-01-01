قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أعلنت قناة (العربية) نقلًا عن مصدر لم تكشف عن هويته، عن اجتماع أمني مصري رفيع المستوى قريبًا مع الجانب الإسرائيلي.



وأفادت القناة بأن الوفد المصري ناقش ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قائلًا: "حماس قدمت مطالبها لعرضها على الجانب الإسرائيلي".



وأوضح المصدر أن القاهرة ستقدم مطالب حماس لإسرائيل خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن القاهرة وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.



وأكدت القناة نقلا عن مصدرها، بأن مصر تعمل للوصول إلى اتفاق وستعرض رؤية كل جانب على الآخر، مردفًا: أن إسرائيل طالبت مصر بإقناع حماس بصفقة تبادل الأسرى في أقرب فرصة.



كما وصرح المصدر، بأن حماس تعهدت بعدم شن حرب بالوكالة وبعدم التصعيد، موضحًا بأن القاهرة طالبت حماس بعدم الزج بنفسها في أي صراعات، بالإضافة إلى التوقف عن إطلاق أي صواريخ اتجاه إسرائيل.



كما أشار، بأن مصر طالبت حماس بعدم الانسياق وراء إيران في أي تصعيد محتمل.



وأعلن المصدر، بأن وفود من حماس وفتح ستزور القاهرة لمشاورات بشأن المصالحة الفلسطينية.

