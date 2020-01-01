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قصة وموعد عرض مسلسل DNA والقناة الناقلة .. معتصم نهار ودانييلا رحمة

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة وموعد عرض مسلسل DNA والقناة الناقلة .. معتصم نهار ودانييلا رحمة



بيروت / سما

أعلنت (شاهد VIP) عن موعد عرض مسلسل DNA الجزء الأول الحلقة الأولى والثانية وكل الحلقات حتى النهاية، من بطولة الفنانين اللبنانيين معتصم نهار ودانييلا رحمة.

وقالت منصة شاهد في تغريده لها عبر تويتر إن موعد عرض مسلسل مسلسل DNA من إنتاج جمال سنان، يكون (حلقتين كل يوم سبت) منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وأخرج مسلسل DNA المخرج المثنى صبح، علما أنه من تأليف وحوار وسيناريو ريم حنا، إذ قالت شاهد إن المتابعين على موعد مع الإثارة والتشويق ابتداءً من هذا السبت.

ويجتمع معتصم نهار ودانييلا رحمة لأول مرة بعمل فني يجمع بين الإثارة والتشويق والرومانسية، إذ نجحت الممثلة اللبنانية في إتقان دورها بخفة خلال فترة زمنية قصيرة.

قصة مسلسل DNA:

وقالت دانييلا رحمة في تصريحات لها إنه تجتمع مع معتصم للمرة الأولى، موضحة أن حماسها لأداء هذه الشخصية هو دورها الجديد والمختلف عن كل ما قدمته سابقا.

وأضافت دانييلا أنها تؤدي شخصية اسمها آية، وهي مركبة، تواجه ظروفا صعبة في حياتها وتتذكر آلام الماضي، قبل أن تتعرف على معتصم ويساعدها على نسيان كل شيء ويدور بينهما قصة حب.

ويتكون مسلسل DNA من عشرة حلقات فقط، إذ من المقرر أن يستمر العرض مدة خمسة أسابيع متواصلة (شهر وأسبوع)، وقد يتم اللجوء إلى إنتاج جزء ثانٍ من العمل.

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