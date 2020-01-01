شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 17 و 18

بيروت / سما

نشرت المنصة الإلكترونية الناقلة، مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 17 السابعة عشرة والثامنة عشرة 18 العرض الأول اليوم الجمعة 11 ديسمبر / كانون أول 2020.

وذكرت (شاهد vip) أنه يُمكن للمشاهدين من مختلف الدول العربية، مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الحلقة 17 و 18، لافتة إلى أنها أصبحت متاحة على المنصة المدفوعة.

وكتبت متابعة على موقع تويتر : "جرعة تفاؤل، اليوم راح نشوف مسلسل دفعة بيروت وابتسامة ناعسة وعينيها. أصبحت أنتظر الجمعة عشان أشوف قصص العراقيين".

وأضافت المتابعة في تغريده: ناعسة وكريم ولهجتهم الحلوة يا ليت شبابنا تشوفونه وتشوفون المواهب العراقية التي للأسف حكومة العراق ما تطورها. تمثيل جبار". وفقا لها.

دفعة بيروت الحلقة 18 و 17: اضغط هنا أو اضغط هنا

وأبدت أخرى عن استغرابها من المسلسل، قائلة : "اليوم شفت أول حلقة من دفعة بيروت، وأحس إني قاعدة أشوف طقطقة طلاب بين بعض، مدري هو القصة بدأت ولا لسا".

وعقب متابع آخر قائلا : "من أول حلقات دفعة بيروت ما بلعت شخصية وكملها في الحلقة 15، سؤال فقط كريم ماذا يريد، لماذا دائما يتكلم بلهجة أنا الفاهم العارف وأنتم لا".

واعتبرت ثالثة أن حضور محمود نصر في مسلسل دفعة بيروت متعة وإضافة كبيرة من الموهبة والخبرة، مبينة أنه يعمل على خلق انسجام كبير بينه وبين جميع زملائه في العمل.

وتابعت إن خفة ظله في مسلسل دفعة بيروت لم تطغ على المضمون، إنما تناسقت مع رصانة، وما زلت أطمح بالمزيد عن كشف جوانب شخصية مشعل عبد الحق الإنسانية.