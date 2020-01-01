فيديو .. سبب وفاة صلاح الدين الغماري في المغرب

الرباط / سما

أعلنت مصادر إعلامية مغربية، يوم الجمعة 11 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة صلاح الدين الغماري الإعلامي والمذيع المغربي المشهور الذي انتقل إلى رحمة الله.

وأكدت المصادر الإعلامية أن سبب وفاة صلاح الدين الغماري جاء إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها الليلة الماضية، إذ تم نقله بشكل عاجل للمستشفى لكنه فارق الحياة هناك.

ويعتبر صلاح الدين الغماري واحدًا من أشهر وأبرز المذيعين في المغرب، الذين برزوا بشكل لافت خلال جائحة كوفيد 19 من خلال ظهوره المتكرر على الشاشة المغربية.

ونعى العشرات من الإعلاميين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، المذيع الراحل صلاح الدين الغماري، مقدمين خالص التعازي والمواساة إلى أهله وأفراد أسرته.

وقال أحد المغردين على تويتر : "وداعًا صلاح الدين الغماري، أول مذيع مغربي ضحى بحياته في زمن كورونا. لا يخلو أي منزل بمشاهدة نصائحه وإرشاداته الممتعة".

وأشار إلى تعليمات الغماري المهمة طوال فترة الحجر الصحي، مضيفا : "آنستنا منذ البداية حتى النهاية، مات واحد من أفراد الأسرة المغربية، جزء من ماضينا أسوأ ختام لهذه السنة".

وذكر متابع آخر صلاح الدين الغماري إنسان دائما بشوش لا يحقد على أحد وخبر موته شكل فاجعة للجميع، الله يكون في عون عائلته وأمه وأخواله ويرحمه، موضحا أنه يفعل الخير كثيرا.

وبين أن العائلة تلقت خبر وفاة صلاح الدين الغماري عبر زملائه في العمل، مشددا على أنه كان صحفيا مثقفا وإنسانا يعي ما يقوم به ومعروف بأخلاقه واحترامه للكل ومن خيرة الإعلاميين بالمغرب.