شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

غزة / سما /

شهدت شوارع وأحياء قطاع غزة صباح اليوم، حالة حظر تجوال كامل بعد قرار الأجهزة الحكومية فرض منع التجوال ضمن إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبدت الشوارع خالية بشكل تام، لاسيما بعد إغلاق كافة المرافق الخدماتية وانتشرت أجهزة الأمن بكافة المفترقات لمتابعة منع التجوال.

وبدأ حظر التجول في قطاع غزة، من الساعة 6:30 مساءً أمس الخميس، وسيستمر حتى الساعة السابعة صباح الأحد القادم.



وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقالت الداخلية: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتبارا من 11 ديسمبر (كانون الأول)، وحتى نهاية الشهر الجاري".