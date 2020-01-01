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تركيا تعلق على تطبيع المغرب مع اسرائيل: "ليس على حساب الفلسطينيين"

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعلق على تطبيع المغرب مع اسرائيل: "ليس على حساب الفلسطينيين"



وكالات

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث يوم الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاق التطبيع المبرم بين المملكة وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو، أقر في المكالمة التي جرت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق التطبيع الجديد، بحق المغرب كأي دولة أخرى في إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية.

كما أشارت مصادر "الأناضول" إلى أن تشاووش أوغلو أجرى اليوم اتصالا أيضا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، دون الكشف عن فحوى المكالمة.

#مولود تشاووش أوغلو #وزير الخارجية التركي #ناصر بوريطة #التطبيع مع اسرائيل #وكالة الأناضول #القضية الفلسطينية

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