حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

أنقرة / سما

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 10 ديسمبر / كانون الأول 2020، خبر وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ عن عمر ناهز 37 عاما.

ونشرت تلك الصفحات على المنصات الاجتماعية نبأ وفاة مهند التركي عارض الأزياء والممثل المشهور، ذي الأصول البوسنية بعد معاناة الفترة الأخيرة مع فيروس كورونا.

وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية الفنية، إذ تبين أنها لم تنشر أي خبر يتعلق بالحالة الصحية للفنان مهند أو وفاته، إذ يبقى كل ما هو متداول غير دقيق حتى تأكيده رسميا.

وكانت شائعات قد ضجّت بها وسائل التواصل في شهر نيسان / أبريل المنصرم، حول إصابة الممثل مهند بفيروس كورونا، قبل أن يخرج مدير أعماله لينفي كل ما أشيع.

وأصيب الفنان تاتليتوغ بالتهاب رئوي في منطقة من الرئة ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد ظهور أعراض السعال وارتفاع الحرارة، إذ أجرى فحوصات طبية طارئة.

وتبين بعد الفحوص الطبية أن حالة الفنان مهند ليست خطيرة ولم يصاب بمرض كوفيد 19، إذ غادر المستشفى في وقت لاحق، علما أنه ظهر مؤخرا بحالة صحية جيدة.

ويعتبر كيفانش أحد أشهر الممثلين الأتراك لدى المتابعين في الوطن العربي، إذ اشتهر باسم (مهند) من مسلسل مهند ونور الذي عرض قبل عدة سنوات وحقق نجاحا كبيرا.