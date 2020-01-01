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مدير شرطة خانيونس: سيتم توقيف كل من يخالف حظر التجول يومي الجمعة والسبت

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير شرطة خانيونس: سيتم توقيف كل من يخالف حظر التجول يومي الجمعة والسبت



غزة /سما/

أكد العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس أنه سيتم حجز المركبات من سيارات ودرجات نارية ، وتوقيف من يخالف قرار حظر التجول طيلة يومي الجمعة والسبت وبعد الساعة السادسة والنصف من كل يوم وإحالته للنيابة العامة ،داعياً المواطنين على ضرورة عدم التحرك مطلقاً.

وأكد في تصريح صحفي، انتهاء شرطة المحافظة من خطة فرض الإغلاق المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي ستبدأ من الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد القادم.

وقال بركة: "أنه تم تقسيم محافظة خانيونس إلى 22 مربع حسب التقسيم الجغرافي وضمن اختصاص الخمس مراكز شرطية ، وذلك في سبيل بسط السيطرة الميدانية على كافة مفاصل ومفترقات المحافظة بحيث يسهل متابعتها ميدانياً، ويتابع عملية فرض حظر التجول".

وعن خطة الإغلاق بيّن العميد بركة أنها جاءت بناءً على قرارات خلية الأزمة بوزارة الداخلية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حيث تم رفع نسبة الطوارئ لدرجة 100% من خلال استنفار كافة العناصر الشرطية من مراكز وإدارات شرطة خانيونس وكذلك عناصر جهاز الشرطة القاطنين في خان يونس ويعملون خارجها.

وأشار بركة إلى أنه سيتم نشر أكثر من ألف ومائتي عنصر شرطي في المربعات الجغرافية الـ "22" وعلى الحواجز التي تم إقرارها وعددها "40" حاجز ، فيما سيتم تحريك "34" دورية محمولة متحركة تجوب كافة مناطق محافظة خانيونس.

#الشرطة الفلسطينية #الحجر الصحي #فيروس كورونا #حظر التجوال

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