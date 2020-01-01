انتخاب بشار المصري رئيسا لاتحاد الشطرنج لدورة جديدة

رام الله /سما/

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للشطرنج، اليوم الخميس، مجلس إدارة الاتحاد للدورة الأولمبية المقبلة 20242021، برئاسة بشار المصري، بعد أن نالت ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وافتتح المصري الجلسة، معربا عن سعادته بالإنجازات التي راكمها الاتحاد على مدار السنوات الأربعة الماضية، واصلا شكره لأعضاء المكتب التنفيذي السابق على عملهم الدؤوب في تنفيذ أجندة الاتحاد التطويرية.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف لنشر اللعبة في كل بيت فلسطيني من خلال الأنشطة النوعية التي ينظمها، مبديا تفاؤله بالأعضاء الجدد الذين انضموا لمجلس الإدارة، مؤكدا مواصلة العمل باستكمال خطط تطوير اللعبة على الساحة المحلية.

بدوره، أشاد أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة بما حققه اتحاد الشطرنج في الدورة المنصرمة، داعيا مجلس الإدارة إلى مواصلة مسيرة البناء والتطوير داخل منظومة الاتحاد، مثمنا جهود بشار المصري في النهوض باللعبة.

وأكد حرص رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، وأعضاء المكتب التنفيذي على إجراء الاستحقاق الانتخابي للدورة الأولمبية الجديدة بشكل ديمقراطي قانوني، يتيح المجال أمام الهيئات الإدارية الجديدة للعمل في بيئة تحكمها اللوائح والنظم القارية والدولية.

وتم عرض التقريرين المالي والإداري أمام الجمعية العمومية التي أقرته بالإجماع، ومن ثم منحت الثقة للمكتب التنفيذي الجديد الذي تكوّن من بشار المصري رئيسا عن الوطن، والأعضاء منال عيسى، وعمر الجعبري، وخالد عيسى، وفيصل العورتاني، ومحمود دودين.