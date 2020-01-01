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سبب تعطل فيسبوك ماسنجر

الخميس 10 ديسمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب تعطل فيسبوك ماسنجر



نيويورك / سما

أفادت مصادر تقنية، اليوم الخميس 10 ديسمبر / كانون أول 2020، بأن تطبيق فيسبوك ماسنجر توقف عن العمل في أنحاء واسعة حول العالم منها مصر منذ عدة ساعات.

وقالت المصادر إن مستخدمي فيسبوك ماسنجر يواجهون توقف الخدمة منذ ساعات الصباح، مشيرة إلى أن التطبيق لا يزال متعطلا حتى اللحظة، ما تسبب في خسائر للشركة.

وتسبب الخلل في توقف المراسلات بين الملايين من مستخدمي فيسبوك ماسنجر حول العالم، إذ أصبح عدد كبير منهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل من خلاله.

خلل فيسبوك ماسنجر

سبب تعطل فيسبوك ماسنجر:

وتحدثت وسائل إعلام حول سبب توقف فيسبوك ماسنجر عن العمل، إذ قالت إن "هاكرز من الصين اخترقوا خوادم التطبيق وما زالت أطقم الشركة تعمل على استعادتها".

وفي السياق ذاته، قال موقع الويب المستقل إن أكثر من 2500 شكوى قد وصلت إليه من أشخاص غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم في تطبيق فيسبوك ماسنجر.

وتأثرت عدة دول حول العالم بتوقف فيسبوك ماسنجر، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا ومصر وفلسطين، فيما يتم العمل حاليا على إصلاح هذا الخلل.

ويعتبر فيسبوك ماسنجر أحد أهم التطبيقات التي تستخدم للتواصل بين المستخدمين سواء عبر الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية، إلى جانب واتساب وتطبيقات جوجل.

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