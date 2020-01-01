شاهد .. حقيقة وفاة عبدالله السعايدة صاحب أغنية الهدف مرصود والرشاش جاهز

غزة / سما

كشفت مصادر عائلية، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عن حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان عبدالله السعايدة صاحب أغنية (الهدف مرصود والرشاش جاهز).

وأكدت المصادر العائلية في تصريحات صحفية أن خبر وفاة عبدالله السعايدة الفنان الفلسطيني الذي اشتهر مؤخرا "غير صحيح"، لافتة إلى أنه توجه إلى الضفة الغربية من أجل تلقي العلاج بإحدى المستشفيات.

ونقلت عن محمد السعايدة شقيق الفنان الفلسطيني الذي يقيم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قوله : "أخي عبدالله بخير ولا صحة للأنباء والمعلومات التي تتحدث عن وفاته".

وكانت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات تفيد بوفاة الفنان عبدالله السعايدة بعد أيام من مغادرته قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للعلاج.

بدوره، قال الناشط أبو أنس السبعاوي على تويتر : "الأخوة الافاضل أبناء بئر السبع، الأهل النشامى الأردنيين من خلال التواصل الآن الساعه التاسعة من مساء الاربعاء الموافق 9 / 12 / 2020، ابن العم الفنان عبدالله السعايدة بصحة وعافية الحمد لله وهو الآن في رام الله فلسطين من اجل اجراء العملية هناك ونسال الله العظيم أن يشفيه".

وحقق الفنان عبدالله السعايدة شعبية واسعة في فلسطين والمملكة الأردنية مؤخرا بعد أغنية (الهدف مرصود والرشاش جاهز) التي حظيت بنجاح كبير لدى المتابعين.

وكان عبدالله السعايدة قد تحدث عن معاناته من مرض (فتق الحجاب الحاجز) الذي يؤثر على الجهاز التنفسي لديه منذ سنوات، إذ أطلق متابعوه حملة مؤخرا لمساعدته على مغادرة غزة لتلقي العلاج بالأردن.