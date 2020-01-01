  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رحلة تاريخية .. الاعلام العبري يكشف عن موعد وتاريخ زيارة نتنياهو الى الامارات

الخميس 10 ديسمبر 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحلة تاريخية .. الاعلام العبري يكشف عن موعد وتاريخ زيارة نتنياهو الى الامارات



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى هذا الموعد قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.

وقالت صحيفة "هارتس" إن موعد هذه الزيارة قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات لتمرير رسالة مفادها أنه في "رحلة تاريخية"، في وقت ينشغل فيه رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بأمور "سياسية صغيرة".

وقال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إن نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول، تأجلت الزيارة لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

وصادق البرلمان (الكنيست) بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي على مشروع قانون حل الكنيست، بدعم الشريك الائتلافي "أزرق أبيض".

#نتنياهو #الامارات #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ عقد .. نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة وهذا ما سيتم بحثه ..

الصحة بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 586

تركي

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق ينشر صورة له مع تركي الفيصل في مؤتمر المنامة

حماس

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الامني المصري في قطاع غزة

الرئيس يقبل استقالة عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي