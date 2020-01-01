مواعيد مباريات الهلال السوداني الودية القادمة ولقاء كوتوكو الغاني في أفريقيا

الخرطوم / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة الهلال السوداني القادمة ضد هلال الأبيض والأمل عطبرة الوديتين؛ استعدادا لمواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة الهلال وهلال الأبيض الودية المقبلة يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت العاصمة الخرطوم على ملعب النادي الرسمي.

أما موعد مباراة الهلال والأمل عطبرة الودية تجري يوم الأحد القادم الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الهلال؛ وذلك استعدادًا للمنافسات الأفريقية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وعمم نادي الهلال على الجميع بأنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد في الملعب، إذ سينحصر الحضور على لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكلا الطرفين فقط.

وفي سياق متصل، يواجه الهلال نظيره غورماهيا الكيني وديا في الخرطوم بتاريخ 16 ديسمبر، إذ من المقرر حضور الفريق المنافس إلى السودان خلال الأيام القريبة المقبلة.

مباراة الهلال السوداني وكوتوكو الغاني:

وكان القطاع الرياضي في النادي، قد منح لاعبي الهلال راحة سلبية الأيام الماضية، عقب الصعود لدور 32، حيث أجروا التمرين الأول لهم يوم الأربعاء على الملعب بأم درمان.

ويستعد فريق الهلال السوداني للعب ضد فريق الأشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها بتاريخ 23 ديسمبر / كانون أول الحالي.