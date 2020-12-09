وفاة والد رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة

وكالات

فجع الموت، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المصري، عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة.

وأعلن أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وفاة والده اللواء حمدي أبو هشيمة.

وقال أبو هشيمة "توفي إلى رحمة الله والدي، اللواء حمدي أبو هشيمة".

صلاة الجنازة في مجمع الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة Posted by Ahmed Abou Hashima on Wednesday, December 9, 2020



وأضاف رجل الأعمال المصري، أن "صلاة الجنازة في مجمع الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة".

وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، بأن والد أحمد أبوهشيمة، "توفي بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات".