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أكثر عمليات البحث رواجا في غوغل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020... فيديو

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر عمليات البحث رواجا في غوغل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020... فيديو



وكالات

جهّز "غوغل" تقريرا سنويا لعمليات البحث الأكثر رواجا خلال سنة 2020، التي شهدت العديد من الأحداث منذ بداية الجائحة، في العالم.

ونشر "غوغل" مقطع فيديو لما بحثه المستخدمون خلال السنة بعدة لغات، ويظهر الفيديو شريط البحث مصحوبا بشعر كوفي دادزي، الشاعر والموسيقي المقيم في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، كما تمت إضافة أغنية موسيقية تدعى "معا"، بحسب ما نقلته "9 تو 5 غوغل".


ومن أبرز الكلمات التي ظهرت في محر البحث، هي كلمة، لماذا، أما بالنسبة للأحداث فالبطبع تصدرها "كوفيد-19" ومن ثم حرائق الغابات التي اندلعت في كاليفورنيا وأستراليا ومظاهرات "حياة السود مهمة" ووفيات المشاهير مثل كوبي براينت وتشادويك بوسمان وروث بادر غينسبورغ.

وحصلت المواضيع مثل مدرستي و"كوفيد-19" وتوكلنا والهند ونيوزيلاندا والانتخابات الأمريكية وترتيب الدوري السعودي وسهم أرامكو ونصائح كورونا وترامب وأخيراً الرياضة، على المراكز الأولى في محركات البحث في السعودية.

أما بالنسبة للإمارات، فتصدر "كوفيد-19" محركات البحث، تلته الانتخابات الأمريكية ومن ثم الدوري الهندي (IPL). وبعده تحديثات فيروس كورونا وجو بايدن ونتائج انتخابات ولاية بيهار وثم آيفون 12 ودوري الأبطال وبوابة التعليم الذكي، وأخيراً الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في المرتبة العاشرة.

وتصدرت "منصة درسك" المرتبة الأولى في عمليات البحث الأكثر رواجا في الأردن تلاه فيروس كورونا والبحث عن "الضمان الاجتماعي" ثم الانتخابات الأمريكية ودعم الخبز والانتخابات البرلمانية الأردنية و"البرنس" و"لبنى الكوشية" المتعلقة بقضية فتى الزرقاء.

وفي مصر حصلت مواضيع التعليم والعمل والصحة على المراتب الأولى في محركات البحث، منها، "كيفية كتابة سيرة ذاتية" و"كيفية كتابة مقدمة بحث"، و"كيفية التمرّن في المنزل" و"أفكار عشاء صحي وسريع" بالإضافة إلى "نصائح للحفاظ على البيئة" ومن ثم نتائج الثانوية العامة والمكتبة الرقمية كما تابع المصريون أحداث الانتخابات الأمريكية والدوري المصري.

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