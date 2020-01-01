شاهد: داخلية غزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت.. وتوجه رسالة للمواطنين

غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، مساء اليوم الثلاثاء، إن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً جاءت للحد من تفشي وباء كورونا بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات وحالات الوفاة.

وأضاف البزم: نلحظ درجة التزام كبيرة من المواطنين بالإجراءات المتخذة وإجراءات الوقاية، وفي المقابل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل يومي.

وأوضح البزم، أن فترة حظر التجوال ستكون بشكل كامل في كافة محافظات قطاع غزة، وتبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس، وحتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم تقييمها.

وأشار الى أن هذه الإجراءات تأتي للحد من تحرك المواطنين وتجمعهم، من أجل تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، وكذلك حتى لا نصل للإغلاق الشامل لفترات طويلة.

وبين أن خطط الإغلاق الشامل جاهزة، ولكن هذا السيناريو له أعباء كثيرة لذلك فضلنا في هذه المرحلة اقتصار الإغلاق على يومي الجمعة والسبت؛ ونأمل تحقيق الهدف المنشود بتقليل أعداد الإصابات.

وتابع: نأمل من المواطنين الالتزام الكامل بالإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت؛ حتى لا نلجأ إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع.

ونوه البزم، الى أنه سيتم فصل المحافظات عن بعضها خلال يومي الإغلاق، ولن يُسمح بالحركة إطلاقاً، وسيتم تعطيل كافة المنشآت الخدماتية، والأجهزة الشرطية والأمنية ستتابع الالتزام بذلك.

لفت الى أنه سيُسمح بالتحرك خلال يومي حظر التجوال لقطاعات مُحددة، وهي: قوات الأمن والشرطة، وأطقم وزارة الصحة، والبلديات وشركة الكهرباء وعمال النظافة، وما دون ذلك سيشمله قرار حظر الحركة، بما فيها المخابز ومركبات توزيع مياه الشرب.

ودعا البزم، المواطنين للتزود بحاجياتهم في فترة ما قبل بدء حظر التجوال، ولا داعي لتكديس المواد التموينية، فمدة الإغلاق محدودة.

كما دعا المواطنين للتحرك مبكراً لتأمين احتياجاتهم حتى لا يحدث الازدحام في الساعات الأخيرة قبل تنفيذ قرار حظر التجوال مساء يوم الخميس.

وأوضح البزم، أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لن تُحقق جدواها إلا في حال التزام المواطنين بها.

وقال: إن كل من يُخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأنه يُعرض سلامة المجتمع للخطر.

وأشار الى أنه سيتم وقف حركة الملاحة والصيد في البحر خلال يومي الإغلاق، مضيفا: نعمل بشكل مستمر من أجل توفير كل سبل الراحة لأبناء شعبنا، وحمايتهم في ظل هذه الجائحة.

ودعا المتحدث باسم داخلية غزة، المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الوطني المجاني لوزارة الداخلية 109، في حال حدوث أي طارئ.