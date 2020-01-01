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الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة



غزة /سما/

دعا وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسة ضغوطاتها على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء حصاره عن قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد،

جاء ذلك خلال لقاء عقده بمستشفى غزة الأوروبي اليوم الثلاثاء مع 18 سفيراً من الاتحاد الاوروبي وبحضور مدير منظمة الصحة العالمية جيلارد روكنشوب.

وحذر د.أبو الريش من خطورة الواقع الصحي بغزة جراء النقص الحاد في الادوية والمستهلكات والمواد المخبرية والتجهيزات الطبية، مطالباً باتخاذ خطوات مباشرة للانقاذ المنظومة الصحية ودعم احتياحاتها الملحة مع تفشي الوباء وزيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا.

ونوه د. أبو الريش إلى جهود وزارته في مواجهة الجائحة والتي منها وضع السياسات والاجراءات والبرتوكولات ومضاعفة إنتاج كميات الأكسجين من 800 لتر إلى أكثر من  3000 لتر وزيادة عدد اسرة العناية وتنمية قدرات الكوادر وتدعيم المختبر المركزي.

وشاهد الوفد بث حي من داخل أقسام مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى كورونا وحجم الجهود المبذولة في معالجة المرضى في ضوء زيادة الحالات ومحدودية الامكانيات.

وخلال اللقاء قدمت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية ساشا سوبوما عرضاً تقديماً حول الواقع والمؤشرات الصحية وأهم التحديات التي تواجه النظام الصحي بغزة ومعاناة المرضى جراء نقص الادوية وصعوبة تنقلهم للعلاج خارج القطاع.

 وشملت زيارة سفراء الاتحاد الاوروبي لقاء مع عدد من الكوادر العاملة بالمستشفى وجولة على محطات الأكسجين.

#غزة #وزارة الصحة #يوسف ابو الريش #حصار غزة #فيروس كورونا #الاتحاد الاوروبي

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