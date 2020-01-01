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بيع قميص لأوباما بمبلغ خيالي

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع قميص لأوباما بمبلغ خيالي



وكالات / سما /

بيع قميص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مقابل عرض مرتفع في مزاد عبر الإنترنت.

وبحسب شبكة الـ"CNN" فإن القميص الذي ارتداه أوباما عندما كان يلعب لفريق كرة السلة في مدرسة Punahou School الثانوية الذي ارتداه في هونولولو، قد تم بيعه مقابل مبلغ قياسي بلغ 192 ألف دولار.

وقالت مزادات "غوليان" إن العرض الذي تم تقديمه هو الأعلى على الإطلاق مقابل قميص مدرسة ثانوية.

وهذا العرض أتى بعد عام من بيع قميص كرة السلة الذي ارتداه نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس يبرون جيمس، عندما كان تلميذا ثانويا مقابل 187500 دولار.

#باراك أوباما #أوباما #قميص

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