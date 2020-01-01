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نتائج قرعة دوري الدرجة الثانية

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج قرعة دوري الدرجة الثانية



غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", في مقره غرب غزة.

وحضر سحب قرعة الدوري للفرعين, كل من إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني, وأعضاء الاتحاد.

وفيما يلي نتائج القرعة:

أولا: فرع "غزة والشمال":

1- الرضوان - B.

2- خدمات جباليا - بيت لاهيا.

3- فلسطين - الوفاق.

4- المشتل - الزيتون.

ثانيا: فرع "الوسطى والجنوب":

1- العطاء - B.

2- الاستقلال - الصلاح.

3- أهلي النصيرات - خدمات دير البلح.

4- الأمل - اتحاد دير البلح.

5- جماعي رفح - المصدر.

#دوري الدرجة الثانية #الدرجة الثانية

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