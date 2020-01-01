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مقتل شاب في الرام شمال القدس

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في الرام شمال القدس



القدس المحتلة / سما /

 قتل شاب يبلغ من العمر (25 عامًا)، الليلة الماضية، جراء إطلاق النار عليه في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في ظروف الجريمة، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة العمليات بشرطة الضواحي تلقت بلاغًا عن وصول مواطن مصاب بأعيرة نارية إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله وحالته حرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقًا.

وأشار ارزيقا إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان واحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

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