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من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !



وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لاحتلال بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

وإذا تأكدت هذه الأنباء التي أوردها موقع بوليتيكو ووكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر عدة، فسيكون أوستن، حال مصادقة الكونغرس على تعيينه، أول أميركي من أصل أفريقي على رأس البنتاغون (وزارة الدفاع).

وصرح بايدن للصحافيين بأنه سيعلن يومي الأربعاء والجمعة المقبلين أسماء أعضاء جدد في إدارته، وأشار تحديدا إلى أنه سيكشف عن اسم وزير الدفاع القادم يوم الجمعة.

وقد تلقى الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب إحاطة من الوكالات والهيئات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع، تعد الأولى منذ إعلان انتخابه الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد أيام من نفي البنتاغون تقارير تحدثت عن تعمد مسؤوليه تأخير الإحاطة، ملقيا باللوم على فريق بايدن الانتقالي في هذا التأخير.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الفريق الانتقالي خاطب المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع بشكل مباشر قبل مراسلة الوزارة أولا بهذا الخصوص، في خرق لاتفاق سابق بين الفريق والوزارة. ولم يعلق الفريق الانتقالي لبايدن على الأمر.

#لويد أوستن #جو بايدن #امريكا #وزير الدفاع الأمريكي

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