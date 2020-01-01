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نائبة هولندية تدعو حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراء فعال ضد إسرائيل لقتلها الطفل أبو عليا

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة هولندية تدعو حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراء فعال ضد إسرائيل لقتلها الطفل أبو عليا



لاهاي /سما/

 دعت النائبة في البرلمان الهولندي ساديت كارابولوت، حكومة بلادها ووزير الخارجية إلى اتخاذ إجراء فعال ضد إسرائيل بعد قتلها الطفل علي أبو عليا.

وقالت كارابولوت: "الحكومة ... وزير الخارجية ... تعالوا إلى البرلمان، والآن يجب علينا اتخاذ إجراء فعال لوقف هذا الظلم".

ووصفت كارابولوت قتل الطفل أبو عليا بـ"ظلم كبير"، وأضافت: مقتل طفل فلسطيني بريء آخر، مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لماذا الصمت مرة أخرى في لاهاي؟

وكانت كارابولوت قد طالبت الحكومة الهولندية بفتح تحقيقات دولية بجرائم وحروب الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد الطفل أبو عليا (13 عاما) في الرابع من شهر كانون أول الجاري، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

#البرلمان الهولندي #اسرائيل #استيطان #الشهيد ابو عليا

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