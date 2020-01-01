  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القاضي مزوز يستقيل من المحكمة الإسرائيلية العليا

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاضي مزوز يستقيل من المحكمة الإسرائيلية العليا



القدس المحتلة / سما /

أعلن القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا، ميني مزوز، مساء اليوم الإثنين، عن استقالته من منصبه، وذلك لـ"أسباب شخصية"، بحسب ما جاء في نص استقالته المكتوبة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسلم القاضي مزوز قراره إلى رئيسة "العليا" الإسرائيلية، القاضية إستر حیوت، ووزير القضاء، آفي نیسانكورن، اللذان عبرا عن أسفهما لإحالة القاضي مزوز للتقاعد، وبناء على طلبه، فإن الاستقالة تدخل حيّز التنفيذ في نيسان/ أبريل المقبل.

وكتب مزوز، الذي شغل في السابق منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أنه "توصلت - لأسباب شخصية – إلى قرار لإنهاء ولايتي كقاض في المحكمة العليا"، وذلك بعد 6 سنوات من تعيينه في المنصب.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، كرست معظم وقتي ومحاضراتي للعمل القضائي، وأشكر الرئيسة (حيوت) وأصدقائي وزملائي القضاة على الفرصة التي أتيحت لي للعمل معهم والمساهمة معهم في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على القيم الديمقراطية في إسرائيل".

وتأتي استقالة مزوز قبل 5 سنوات من الموعد المحدد لخروجه من المنصب؛ وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه باستقالة مزوز، ومع انتهاء ولاية القاضيين حنان ميلتسر، والقاضي نيل هندل، خلال العام ونص العام المقبلين، تجعل ولاية نيسانكورن في وزارة القضاء "بالغة الحساسية".

وسيتعين على لجنة التعيينات المقبلة تعيين 8 قضاة، علما بأن التوجهات اليمينية باتت تهين على تشكيلة قضاة العليا الإسرائيلية.

وكان مزوز أول قاضي في العليا الإسرائيلية يتم تعيينه بعد أن شغل منصب المستشار القضائي للحكومة، من خلال لجنة مهنية برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، وليس من قبل الحكومة نفسها.

#ميني مزوز #المحكمة الإسرائيلية العليا #استقالة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. ملخص هدف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2020

وفاة زوجة قيادي في حركة حماس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

طالع التفاصيل .. الحكومة تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟

احتفاء واسع بهجوم تركي الفيصل على إسرائيل وصف بأنه "لم يبق ولم يذر"

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: نسير بمساريْن متوازييْن بشأن التعامل مع فيروس كورونا..!

أولمرت: نتنياهو لم يرغب قط في تقديم حل وسط مع الفلسطينين..وهناك إمكانية لإحداث تقدم بالقضية

77

شاهد: الصحة بغزة تنشر صورة توضيحية للبروتوكول الصحي الجديد لفحص فيروس كورونا

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..