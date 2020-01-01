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أولمرت: نتنياهو لم يرغب قط في تقديم حل وسط مع الفلسطينين..وهناك إمكانية لإحداث تقدم بالقضية

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: نتنياهو لم يرغب قط في تقديم حل وسط مع الفلسطينين..وهناك إمكانية لإحداث تقدم بالقضية



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت،  إن "الاتفاقات الإبراهيمية لم تعفينا من مسؤوليتنا تجاه الفلسطينيين. إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام، ويمكننا الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".

جاءت اقوال اولمرت خلال كلمته في مؤتمر دولي للقيادة الاستراتيجية بين اسرائيل واستراليا وبريطانيا. وفق القناة السابعة الاسرائيلية

وأضاف أولمرت: أن نتنياهو لم يرغب  قط في تقديم حل وسط من شأنه أن يؤدي إلى حوار مثمر وهادف مع الفلسطينيين. مستدركا أن "هناك إمكانية إحداث تقدم في القضية الفلسطينية، لافتا الى أن السعودية شريك محتمل للسلام مع اسرائيل."

وفي الشأن الايراني، قال رئيس وزراء اسرائيل السابق: "إيران تشكل تهديدًا خطيرًا، ويجب التعامل معها بحزم. آمل أن تفعل إدارة بايدن ذلك. يجب أن تكون هذه المسؤولية الأساسية لأمريكا

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