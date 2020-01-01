شاهد: الصحة بغزة تنشر صورة توضيحية للبروتوكول الصحي الجديد لفحص فيروس كورونا

غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة،الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، صورة توضيحية، للبروتوكول الصحي الجديد، لفحص فيروس كورونا بالقطاع.





والاربعاء 02 ديسمبر من الشهر الحالي، أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير أن وزارته حدثت البروتوكول الصحي للتعامل مع فحوصات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها اعتمدت آلية جديدة لسحب عينات فحوصات فيروس كورونا.

وأضاف ضهير، أن من سيتم إجراء سحب العينات لهم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض المعروفة؛ وأعمارهم فوق 50 عاماً، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أكثر لعرضة لمضاعفات المرض، أو الأشخاص المخالطين من الفئتين السابقتين وهما الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأشار الى أن "هناك ارتفاع في أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، وتكدس كبير في أعداد العينات في المختبر المركزي بالتالي عدم القدرة على إجراء الفحوصات، لذلك جرى وضع أولويات إجراء الفحوصات".

وتابع "بلغة الأرقام؛ امكانيات وزارة الصحة محدودة جداً وما يتم إجراءه 2700-3000 حالة فقط يومياً، وأعداد المخالطين يومياً ما يقرب 5000-6000 مخالط"، مشيرًا إلى أن الفئات التي يظهر عليها المرض من 1000-2000 حالة، أي أن قطاع غزة يحتاج ما يقرب من 7000 فحص يوميا.

وعن فئة الشباب التي لن تخضع للفحوصات قال ضهير، "في حال الشعور بأعراض المرض بالإمكان التوجه لأقرب مركز صحي للتأكد من التشخيص وتقديم النصائح المطلوبة، وإجراء العزل المنزلي لمدة 14 يوما"ً، مشددًا على أن الغالبية العظمى من الشباب ومن هم أقل من 50 عاماً تكون لديهم الأعراض خفيفة وتكون تأثيرات الفيروس تأثيراته محدودة.