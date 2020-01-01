وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

رام الله / سما /

تسلمت الحكومة الفلسطينية، مبلغ 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة يوم أمس الأحد، بعد إجراءات التقاص التي تجريها وزارة المالية مع اسرائيل.

واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعي الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استلام أموال المقاصة، مؤكدة أنها ستقوم بتسديد مبلغ 600 مليون للقطاع الخاص كالمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات والرديات الضريبية، وتسديد ما تبقى من مستحقات الموظفين قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن العجز في الموازنة يقترب من 760 مليون دولار مع نهاية العام حسب تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني.