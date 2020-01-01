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شاهد .. ملخص أهداف مباراة أبها والفتح في الدوري السعودي 2020

الإثنين 07 ديسمبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. ملخص أهداف مباراة أبها والفتح في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

حقق أبها فوزا مهما على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 على ملعب نادي الفتح ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين السعودي.

وسجل أهداف أبها، كارلوس ستراندبيرج (8 ، 82)، كريغ غودوين (18)، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد، اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الخامسة والأربعين من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 10 نقاط بالمركز التاسع بالتساوي مع الفيصلي والفتح والتعاون والرائد، إذ اشتعلت المنافسة في منتصف جدول الترتيب بين الأندية المذكورة.

ويستعد فريق أبها لمواجهة قوية الجولة القادمة ضد التعاون قبل الانتقال إلى الباطن للعب لقاء الكأس، في حين يلتقي الفتح نظيره الباطن بالدوري ثم الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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