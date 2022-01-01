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ملخص أهداف مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

الإثنين 07 ديسمبر 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي



الرياض / سما

واصل نادي النصر إهدار النقاط، واكتفى بالتعادل مع ضيفه الاتفاق 2-2، مساء اليوم الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للاتفاق فيليب كيش في الدقيقة 40+5، ونعيم سليتي في الدقيقة 50.

فيما سجل هدف النصر الوحيد سامي النجعي في الدقيقة 88، وعبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.

وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، محتلا الترتيب 15 (قبل الأخير) لينجو من تذيل الجدول بعد نهاية الجولة، بينما بلغ الاتفاق النقطة 8، في المركز 12.

وأصبحت حالة النصر صعبة للغاية، إذ خسر أمام الهلال في كأس الملك، ولم يحقق الانتصار سوى مرة واحدة في الدوري إلى جانب 6 هزائم وضعته بموقف حرج في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وينتظر النصر مواجهات صعبة، إذ يلعب في الجولة الثامنة ضد الأهلي ثم الرائد بكأس خادم الحرمين، في حين يواجه الاتفاق منافسه ضمك بالدوري قبل موقعة الفيصلي بمسابقة الكأس المحلية.

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