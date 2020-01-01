رابط دخول منصة منظرة التعليمية الجديدة في سلطنة عمان

مسقط / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين، عن تفعيل رابط منصة منظرة الجديد؛ كي يتمكن الطلاب من مشاهدة ومطالعة دروس الحلقة الأولى للصفوف من الأول 1 - 4 وجميع الفصول.

واشتكى الطلاب والأهالي من سوء عمل منصة منظرة الإلكترونية، متسائلين حول سبب عدم وجود كتاب اللغة العربية للصف الرابع وكتاب ديني حياتي وإحصائيات حول استلام الكتب والمناهج.

وبهذا الصدد، أفادت الوزارة بعدم صحة ما تم تناقله بشأن تعطل أنظمة إلكترونية تتبع لها، مطالبة الجميع إلى الحصول على المعلومات التعليمية بهذا الشأن من مصادرها الرسمية.

رابط دخول منصة منظرة: اضغط هنا

وأظهرت إحصائيات دخول المنصات التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم دخول مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين إلى منصة منظرة، ورفع ملايين ميجا بايت عبر محرك جوجل.

ويعقد عبر منصة منظرة ورش تدريبية للبرامج المساعدة للتدريس معها، إذ أدارت الأستاذة فتحية الحمدانية معلمة مجال أول ورشة بحضور مشرفي ومعلمي المجال الأول بالسلطنة.

وقالت مدرسة القوف للتعليم الأساسي إن الكثير من أولياء الأمور يجدون صعوبة في فهم المطلوب على منصة منظرة أو كيفية تفاعل الطلاب فيها، لذا تعتزم تنفيذ دورة بهذا المجال.

كما قدمت الأستاذة سميرة سعيد ورقة عمل بعنوان (طريقة عمل الواجب في المنظرة) بهدف التعريف على كيفية ادراج الواجب في منصة منظرة بالخطوات والترتيب والصور