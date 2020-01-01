ليفربول يسحق ولفرهامبتون برباعية نظيفة (فيديو)

سما

تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، الأحد، ضمن الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح النجم المصري محمد صلاح فريقه هدف التقدم عند الدقيقة 24، مستغلا سوء تغطية من دفاع الخصم ليخطف الكرة ويضعها عن يسار حارس المرمى.

ونجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في تعزيز تقدم الـ”ريدز” بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 59، قبل أن يُعمق المدافع جويل ماتيب جراح وولفرهامبتون برأسية هزت الشباك عند الدقيقة 67.

ومع حلول الدقيقة 78، أضاف ليفربول هدفا رابعا جاء بأقدام البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي حاول إبعاد الكرة قبل وصولها إلى ساديو ماني، لكنه أدخلها بغير قصد في مرمى فريقه.

وبهذا الفوز العريض التحق ليفربول بفريق توتنهام في صدارة الترتيب، بعدما بات في رصيد الفريقين 24 نقطة، مع أفضلية للفريق اللندني الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وبالمقابل تكبد وولفرهامبتون هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة في المركز العاشر.