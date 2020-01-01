فيديو .. مرتضى منصور يكشف أسرار مؤامرة للخلاص منه وتدمير الزمالك

القاهرة / سما

نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، الليلة، مقطع فيديو ساخن يكشف من خلاله كواليس ما وصفها بأنها "أسرار وأطراف مؤامرة تستهدفه شخصيا والنادي الأبيض".

وقال مرتضى منصور في منشور مقتضب له إنه يكشف في الفيديو الجديد تفاصيل "الأسرار وأطراف المؤامرة"، مبينا أنها تهدف إلى التخلص منه وتدمير نادي الزمالك بعد النجاحات التي حققها تحت رئاسته.

واعتذر المستشار منصور الذي كان رئيسا لمجلس إدارة الزمالك قبل حله رسميا، إلى كافة جماهير النادي والكرة المصرية عموما على التأخير في نشر هذا الفيديو الذي أعده وجهزه وسجله قبل عدة أيام.

وكانت الجماهير المصرية تترقب ليلة الرابع من ديسمبر الماضي، عقب خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بكأس مصر، بعد إعلان مرتضى منصور عن الإنتهاء من تسجيل كلمة حول أبعاد مؤامرة.





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وتحول منشور مرتضى منصور على صفحته إلى مادة دسمة للسخرية؛ لأنه قال آنذاك "سيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله". الأمر الذي دعا متابعوه إلى التساؤل حول طبيعة سرعة حزمة الإنترنت لديه.

ورغم حل المجلس، إلا أن المستشار مرتضى واصل الحديث عن "مؤامرة ضد الزمالك وإدارته المنتخبة"، داعيا الجميع لعدم الخروج إلى الشوارع؛ للاحتجاج على الأحداث الأخيرة داخل أسوار القلعة البيضاء.

وتسود حالة من الغضب الشديد لدى مشجعي الزمالك، بعد أحداث كارثية مؤخرا، بدأت بخسارة نهائي أبطال أفريقيا أمام الأهلي وحل مجلس إدارته والخروج من الكأس والفشل في التعزيز بصفقات جديدة.