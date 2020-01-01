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ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟



واشنطن /سما/

استعرض انتوني بلينكن، وزير الخارجية الامريكي القادم في ادارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن رؤية بايدن حول العلاقات الاسرائيلية الامريكية، وايران والعلاقات مع الفلسطينيين. 

وقال بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة "الغالبية الديموقراطية من اجل اسرائيل"وهي منظمة تابعة للحزب الديموقراطي عبر الزوم ان "لدى بايدن التزام عميق لأمن إسرائيل وكان شريكا في الاتصالات مع كل رؤساء الحكومة الاسرائيلية من فترة غولدا مائير، وشارك على الدوام في كل موضوع له تأثير على اسرائيل". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وشدد بلينكن على ان بايدن يؤيد حل الدولتين ويؤمن ان هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل اسرائيل كدولة يهودية، ديموقراطية وآمنة، الى جانب تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين. 

وقال :"كرئيس، جو بايدن سيحافظ ويعمق على التعاون العسكري والاستخباراتي بين الدولتين وسيضمن التفوق العسكري الاسرائيلي. وسيطالب اسرائيل والفلسطينيين عدم اتخاذ خطوات احادية تمنع العودة لحل الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات انسانية واقتصادية للفلسطينيين بموجب قانون تايلور فورس".

واضاف ان "بايدن سيصر على ان تتوقف السلطة الفلسطينية عن التحريض وسيعترف مرة واحدة ودائما في واقع دولة يهودية في اسرائيل". 

وأكد بلينكن ان "الرئيس المنتخب يعارض موضوع الضم" لكنه من جهة اخرى شدد على ان "بايدن سيصر على ان يتوقف الفلسطينيون بالتحريض على العنف والخطوات الاحادية" وذكر ان الرئيس سيسعى الى بناء الثقة بين الجانبين، وهذا امر سيستغرق وقتا ، لكن احتمال نجاحه كبير". 

وذكر ان الولايات المتحدة ستسعى الى استعادة مكانتها في مؤسسات الامم المتحدة والتي "ضعفت كثيرا بفترة الرئيس ترامب" وانها ستستمر بمساندة والدفاع عن اسرائيل، لكنها بنفس الوقت لن تكون قادرة على منع "اي هجوم من قبل هذه المؤسسات ضد اسرائيل" لكنها سترد عليها بقوة. 

وانتقد بلينكن انسحاب الادارة السابقة من الاتفاق النووي مع ايران بشدة وقال انها "سياسة فشلت فشلا ذريعا"ولم تمنع ايران من تطوير برنامجها النووي، ولم تجلب ايران الى طاولة المفاوضات، وعرضت حياة جنود امريكيين في سوريا والعراق للخطر.كما ادت هذه السياسة الى عزلة واشنطن عن شركائها المقربين في اوروبا. 

وحول رفع حظر التسلح عن ايران الذي انتهى مفعوله قبل شهرين، قال بلينكن انه بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق لا يمكن "التمتع بالعالمين" واضاف :"نحن لا يمكننا الانسحاب من الاتفاق وايضا تشغيل آليات تحمينا من الاحتيال الايراني. من الصعب بناء مثل هذا الاجماع". 

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