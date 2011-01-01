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جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية



سما /وكالات/

فجر البروفيسور والجنرال الإسرائيلي المتقاعد خائيم إيشيد الذي يعرف بأبي برنامج بلاده الفضائي قنبلة من العيار الثقيل إذ أعرب عن قناعته بأن كائنات فضائية قد وصلت سرا إلى كوكب الأرض.

وادعى الجنرال المتقاعد الذي كان يترأس خلال فترة بين عامي 1981 و2011 إدارة الفضاء في وزارة الجيش الإسرائيلية، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار، أن تلك الكائنات الفضائية طلبت عدم الكشف عن وصولها إلى الأرض، مضيفا: "كان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على وشك كشف الستار عن وجودهم هنا لكن الكائنات من فدرالية المجرة قالت: انتظر واسمح للناس بالهدوء أولا. لا يريدون نشوب حالة من الهستيريا الجماعية، بل يريدون أن ندرك ونقبل بذلك أولا".

وتابع البروفيسور أن الكائنات الفضائية لا تنوي الكشف عن تواجدها في الأرض ما لم تتوصل البشرية إلى فهم ماهية الفضاء والمركبات الفضائية، مضيفا أن الكائنات وقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية تتيح لها إجراء اختبارات في الأرض.

وقال إيشيد إن هذه الكائنات تدرس الفضاء الكوني وتسعى إلى كسب دعم البشر في هذا المجال، وزعم أن هناك قاعدة تحت سطح المريخ يعمل فيه ممثلون عن الكائنات ورواد فضاء أمريكيون.

وأكد البروفيسور، وهو حائز درجات وجوائز علمية مختلفة في بلاده وخارجها، أنه، لو قال مثل هذه الأمور قبل خمس سنوات لنقل إلى المستشفى فورا، مشيرا إلى أن الأوساط الأكاديمية لم تكن تقبل حتى الآونة الأخيرة روايته لكن الآن "بدؤوا يفكرون بطريقة مختلفة"

#كائنات فضائية #وزارة الجيش الاسرائيلية #يديعون أحرنوت #دونالد ترامب

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