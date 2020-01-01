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اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين



رام الله / سما /

رفعت اللجنة الوبائية في وزارة الصحة توصية إلى مجلس الوزراء بفرض الاغلاق الشامل في فلسطين لمدة اسبوعين وتفعيل الإغلاق الذكي. للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ضياء حجيجة مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في تصريحات إذاعية إن اجراء الاغلاق بحسب التوصية سيكون لاسبوعين وقد يمتد إلى أكثر من ذلك على أن يبدأ قريباً.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن هذه التوصية في اجتماعها غدا الاثنين في مدينة رام الله.

وأشار حجيجة إلى أنّ التوصية كانت جراء تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مؤخراً، وعدم التزام العديد من المواطنين بالاجراءات والارشادات الصحية للحد من تفشي الفيروس.

#كورونا في غزة #فيروس كورونا #الضفة #الاغلاق الشامل

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