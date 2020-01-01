  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حياة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في خطر بسبب فيديو

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حياة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في خطر بسبب فيديو



وكالات

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن محامين يعملون لصالح وزير الداخلية وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، حذروا من أنه تعرض لحملة ممنهجة في الإنترنت قد تعرض حياته للخطر.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته  أن المحامين توجهوا إلى شركة "يوتيوب" بطلب حذف فيديو يزعم تورط بن نايف في مؤامرة للإطاحة بولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المحامون إلى أن الفيديو قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات انتقامية خطيرة ضد موكلهم، لكن "يوتيوب" لم تتخذ بعد أي إجراءات لحذف الشريط.

وكذّب المحامون في رسالتهم إلى "يوتيوب" الادعاءات الواردة في الفيديو التي تنص على أن بن نايف طليق وشوهد مؤخرا برفقة الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وقال المحامون أن موكلهم في الواقع لا يزال قيد الحبس في بلده منذ مارس مع تقييد وصول أفراد عائلته إليه، مضيفين أن ولاء محمد بن نايف لمحمد بن سلمان كان ولا يزال ثابتا.

وبالتوازي مع نشر هذا الفيديو تم الكشف حسب تقرير الصحيفة، عن سيل من التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن بن نايف كان جزءا من مخطط لـ"الدولة العميقة" يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي بهدف إسقاط الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن الكشف عن هذا المخطط أسفر عن عزل ولي العهد السابق عام 2017.

المصدر: الغارديان 

#محمد بن نايف #السعودية #انقلاب #فيديو #صحيفة الغارديان

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الأردني 2020

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين

داخلية غزة: بدأنا بتنفيذ الاجراءات الجديدة في مواجهة "كورونا".. ونسعى لتجنب الاغلاق الشامل

صحة غزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى 726

اشتية: سندرس اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا الاثنين المقبل

غانتس

هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا