حقيقة خبر وفاة الفنان كاظم الساهر اليوم

بغداد / سما

تصدر خبر وفاة الفنان كاظم الساهر اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، محركات البحث العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولته عدة صفحات فنية خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت محركات البحث، حركة نشطة حول حقيقة وفاة كاظم الساهر الشاعر والمطرب العراقي المشهور، لا سيما بعد ترويج هذه الأنباء عبر عدد من المجموعات في موقع فيسبوك وتويتر.

وتابعت وكالة سما الإخبارية جميع المنصات الفنية الرسمية وكل وسائل الإعلام العربية المتخصصة، إذ تبين أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة كاظم الساهر غير دقيق ولم يؤكد رسميا حتى الآن.

كما أن الشائعات حول وفاة كاظم الساهر لم تتوقف منذ عدة سنوات، إذ تخرج ذات الشائعة في هذا التوقيت من كل سنة، قبل أن يتم نفيها لاحقا من خلال الصفحات التابعة للمطرب العراقي.

وكان آخر ظهور للفنان كاظم الساهر على صفحته بموقع فيسبوك قبل يومين، إذ نشر بتاريخ 4 ديسمبر 2020 مقطع من أغنية له وكتب (عراقنا حبيبنا وقرة العيون غير العراق من لنا لولاه لا نكون).

ولم يلتفت متابعو كاظم الساهر لما يتم تداوله حول حالته الصحية، بل تفاعلوا مع المقطع الجديد، معبرين عن احترامهم للفن العراقي الأصيل الذي يقدمه (قيصر القلوب والإحساس الراقي). وفق ما كتبوا.

وأفادت مصادر فنية بأن كاظم الساهر ما زال على قيد الحياة ويمارس حياته الاعتيادية، علما أنه تجاوز بتاريخ 12 سبتمبر الماضي عامه الثالث والستين، وما زال يمارس نشاطه الفني للعام 40 على التوالي.