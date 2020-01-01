فيديو.. برشلونة يواصل السقوط في الدوري ويخسر أمام قادش

وكالات / سما /

تمكن فريق قادش من الفوز على فريق برشلونة (2/1)، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم قادش بهدف سجله المهاجم ألفارو خيمينيز فى الدقيقة التاسعة.

فى الشوط الثانى سجل بيدرو ألكالا مدافع قادش فى مرماه هدف التعادل للبارسا فى الدقيقة 58، قبل أن يعود المهاجم المخضرم ألفارو نيجريدو من تسجيل هدف الفوز لقادش فى الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، رفع قادش رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد برشلونة عند 14 نقطة في المرتبة السابعة.