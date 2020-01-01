صحة غزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى 726

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية ليوم السبت بعد فحص 949 عينة.



وأضافت في تصريح مقتصب وصل سما الاخبارية نسخة غنه: أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم 726 إصابة، بعد فحص 2000 عينة، بمعدل اصابة 36.3%.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بمحافظات القطاع.



وقالت الوزارة: إن " عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2204 عينة فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 584 اضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة".



وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 24395 اصابة، منها حالات نشطة حاليًا 10493 متعافين 13768 وفيات 134.



وأشارت الصحة إلى تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 364 حالة و الحالات الخطيرة 154 حالة.