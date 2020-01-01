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حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

السبت 05 ديسمبر 2020 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)



بيروت /سما/

بثّت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مساء الجمعة، مشاهد قالت إنها لقاعدتين عسكريّتين إسرائيليّتين شمالي فلسطين المحتلة.

وأضافت القناة أنّ المشاهد التقطت بطائرة مسيّرة عادت إلى القاعدة التي انطلقت منها دون أن يسقطها الجيش الإسرائيلي.


 
والقاعدتان، وفق "المنار"، هما قاعدة في رويسات العلم في مزارعا شبعا المحتلة، وأخرى لـ"ثكنة براينط" العسكرية.

ولم تذكر القناة موعد التقاط الصور أو إن كانت حديثة أم لا، وبثّت شريط الفيديو خلال وثائقي يحمل عنوان "التحرير الثاني" يستعرض التدخل العسكري لـ"حزب الله" في سورية.

ويأتي نشر الصور في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام لبنانيّة إلى أنّ "حزب الله" استنفرّ قواته مؤخرًا خلال مناورة إسرائيليّة واسعة خلال الأسبوعين الأخيرين، تحسّبًا لاحتمال أن تشنّ إسرائيل حربًا على لبنان.

#حزب الله #فلسطين المحتلة #قواعد عسكرية #اسرائيل #لبنان

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