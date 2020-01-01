مدير عام المستشفيات: أعداد الاصابات بكورونا متزايدة في فصل الشتاء والمراكز أصبحت ممتلئة

رام الله /سما/

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور نجي نزال اليوم السبت في حديثه لاذاعة "صوت فلسطين" أن أعداد الاصابات بفيروس كورونا متزايدة في فصل الشتاء.

و أن المصابين يتوجهون للمستشفيات لتلقي العلاج وقد أصبحت تقريباُ ممتلئة لذلك ندعو كافة المواطنين الى اتباع كافة التدابير اللازمة الصحية وعدم التجمعات ولبس الكمامة والبتاعد الاجتماعي.

وعند سؤاله عن مستشفي جنين بامتلائه بمرضى كورونا قال أعددنا أكثر من خطة لمواجهة مرضى كورونا واعددنا اكثر من مركز في الشمال والوسط والجنوب.

ولكن مع تزايد هذه الاعداد اصبحت هذه المراكز ممتلئة .لذلك سنضطر الي فتح أقسام جديدة في كافة المستشفيات وسنضطر في بعض المستشفيات على وقف العمليات المبرمجة وذلك سيؤثر على مدى الخدمات التي سوف تقدم للمواطن.