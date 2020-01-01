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لجان المقاومة تدعو لاطلاق يد المقاومة للرد على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا وخاصة الاطفال

السبت 05 ديسمبر 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تدعو لاطلاق يد المقاومة للرد على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا وخاصة الاطفال



غزة/سما/

وصفت لجان المقاومة  جريمة قتل "الشهيد الطفل "علي ابوعليا "هي جريمة اعدام مع سبق الاصرار تكشف مدى الفاشية والاجرام والعنصرية لجنود العدو المجرمين .

ودعت  الى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ردا على الجرائم الصهيونية بحق شعبنا و لاطلاق يد المقاومة للرد على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا وخاصة الاطفال الذين يواجهون الاستهداف الممنهج عن سبق الاصرار 

و أضافت  أن  الوحدة الوطنية على اساس التمسك ببرنامج المقاومة والثوابت والشراكة الحقيقية هي اقصر الطرق لكنس العدو الصهيوني عن الارض والمقدسات .

و أعربت عن تعازيها لعائلة  "الطفل الشهيد علي ايمن ابوعليا  "نتقدم لهم بتعازينا ومواساتنا الحارة ونسال الله ان يتقبل الشهيد في عليين ونعاهدهم  بان تبقى دماء "الشهيد علي" وكل الشهداء منارة لكل السائرين على طريق الحرية والخلاص من المحتل الصهيوني المجرم.

#لجان المقاومة الشعبية

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